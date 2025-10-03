Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung an Container eines Sportclubs

Gera (ots)

Am 02.10.2025, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einer Brandstiftung an drei Container am Sportplatz Brüte Lusaner SC, welche als Gerätehaus verwendet wurden. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,- Euro. Menschen wurden hierbei nicht verletzt. Dieser Brand wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise verursacht.

Bereits zuvor sollen Unbekannte versucht haben, Laub in diesem Bereich in Brand zu stecken, was durch Augenzeugen verhindert und das bereits glimmende Material gelöscht werden konnte.

Es werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen zur Brandstiftung gegen 20:15 Uhr gemacht haben könnten und Hinweise zu der versuchten Bandlegung mittels Laub vor der eigentlich Tat geben können. Hinweise zur Tat oder Täter bitte an die hiesige Dienststelle Landespolizeiinspeition Gera -Inspektionsdienst- unter 0365/829 - 1125 (- 1124) und der Bezugsnummer: 0257957/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell