Feuerwehr Frechen

FW Frechen: Gemeinsam sind wir stärker! - Gemeinsame Pressemitteilung Feuerwehr Frechen und DLRG Ortsgruppe Frechen

Frechen (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Frechen und die DLRG Frechen sind die aktivsten Organisationen im Bereich des Bevölkerung- und Katastrophenschutzes im Frechener Stadtgebiet. Auch an Karneval sind die Feuerwehr und die DLRG mit vielen ehrenamtlichen Kräften aktiv. Während die Feuerwehr am Karnevalssonntag im Zug mitfährt, ist die DLRG für den Sanitätsdienst im und am Zug verantwortlich. Trotz der verlockenden Art Karneval anders zu feiern, sind viele Helfende für die Feuerwehr und DLRG im Einsatz.

So entstand die Überlegung die gemeinsame Stärke zu demonstrieren und sich gemeinsam für ein Foto mit unserem "Elferrat" und einen Austausch zu treffen. Die Feuerwehr Frechen und DLRG Frechen wünschen allen Frechener Bürger*Innen eine gute Karnevalszeit. Wir sind auch an Karneval für euch im Einsatz.

Gleichzeitig entsteht der Aufruf für eine friedvolle, bunte und fröhliche Art Karneval zu feiern. "Begegnet unseren Einsatzkräften mit Respekt. Sie kommen, um zu helfen. Einsatzfahrzeuge oder Fußtrupps soll eine freie Bahn gemacht werden. Diese sind im Einsatz um Mitbürger*Innen bei einem Notfall zu helfen. Der Konsum von Alkohol soll mit Bedacht erfolgen, die Nutzung von Glasfalschen möglichst vermieden werden. Lasst es am besten zu Hause."

Mit dem gemeinsamen Treffen und den Auftakt für weitere Ideen setzen die beiden Organisationen ein starkes Zeichen, dass man gemeinsam für das Wohl der Stadt Frechen aktiv ist und bleibt. Jede der Organisationen freut sich über die weitere Zusammenarbeit. Gemeinsame Ausbildungsabende oder die Zusammenarbeit bei den Lichterzügen im November begleiten uns im weiteren Jahresverlauf.

Original-Content von: Feuerwehr Frechen, übermittelt durch news aktuell