Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 44 - Alleinunfall bei Meerbusch - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 29. August 2025, 13:30 Uhr

Ein Motorradfahrer verletzte sich am späten Freitagmittag auf der A 44 bei Meerbusch schwer, nachdem er gestürzt war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 50-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Motorrad an der Anschlussstelle Lank-Latum auf die A 44 in Richtung Mönchengladbach auffahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seine Honda und stürzte im Bereich der Auffahrt. Bei dem Unfall verletzte sich der 50-Jährige so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten, wo er stationär verblieb. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Auffahrt zur A 44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach gesperrt werden.

