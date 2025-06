Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken gepöbelt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schkölen: Mit einem Messer in der Hand pöbelte am Donnerstagnachmittag ein betrunkener Mann in einem Einkaufsladen am Taubenherd herum. In seinen Wortlauten war zu hören, dass es Unstimmigkeiten mit einer ihm nahestehenden Person gab. Dabei bezogen sich die drohenden Worte lediglich auf diese Person, die nicht anwesend war. Die hinzugerufene Polizei konnte bei dem Delinquenten einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille feststellen. Nach einer Gefährderansprache begab sich der Mann nach Hause. Gegen ihn ist ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden. Unbeteiligte waren nicht betroffen, mussten sich das Spektakel des Mannes zwangsläufig anhören.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell