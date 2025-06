Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter während des Einkaufs gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Mit dem E-Scooter kurz zum Einkaufen gefahren, ist am Donnerstagabend eine Frau in Eisenberg. Sie stellte das Fahrzeug vor dem Markt in der Oberen Donitzschkau ab und musste nach ihrem kurzen Aufenthalt den Diebstahl des Scooters feststellen. Da das circa 500 Euro teure Beutegut nicht gesichert war, hatte es ein Dieb leicht, dieses zu entwenden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem E-Scooter ein.

