Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Des Diebes neue Kleider

Jena (ots)

Recht verdutzt schaute eine Anwohnerin aus Kunitz Donnerstagmorgen, als sie in den Garten ging. Die zum Trocknen aufgehängte Wäsche war durcheinander und es fehlten Teile. Auch lagen ihr unbekannte Kleidungstücke herum. Kurz darauf erblickte sie eine männliche Person, welche genau die fehlenden Kleidungsstücke am Leib trug. In Folge dessen informierte die Frau die Polizei. Die Beamten stellten im Nahbereich den 40-Jährigen fest und konfrontierten ihn mit der Tat. Auch stellte sich heraus, dass er der Inhaber einer Wohnung in Winzerla ist, in der es am Dienstagabend brannte. Seitdem verlor sich die Spur des Mannes, bis Donnerstag. So konnte man ihn gleich zu diesem Sachverhalt befragen. Obendrein erhielt er eine Anzeige wegen Diebstahls.

