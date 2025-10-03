LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Jugendliche aus Zeulenroda-Triebes

Gera (ots) - Am 02.10.2025, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einer Brandstiftung an drei Container am Sportplatz Brüte Lusaner SC, welche als Gerätehaus verwendet wurden. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,- Euro. Menschen wurden hierbei nicht verletzt. Dieser Brand wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise verursacht. Bereits zuvor sollen Unbekannte versucht haben, Laub ...

