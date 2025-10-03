LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Jugendliche aus Zeulenroda-Triebes
Zeulenroda-Triebes (ots)
Seit Freitag, den 03.10.2025, gegen 03:00 Uhr wird die 15-Jährige Alia Sandra Maslowski vermisst.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
15 Jahre, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, lange schwarze Haare, blaue Augen. Bekleidet ist die Jugendliche mit einer rosafarbenen Jogginghose, einer blauen Strickjacke und grauen Sneakers. Die Vermisste benötigt medizinische Hilfe. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Alia könnte sich auch im Bereich Jena aufhalten. Hinweise zum Aufenthalt der Alia Sandra bitte unter der Bezugsnummer 0258067/2025 an die Landespolizeiinspektion Gera, Polizeiinspektion Greiz.
Oder
jede andere Polizeidienststelle
