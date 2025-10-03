LPI-G: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung
Zeulenroda-Triebes (ots)
Die vermisste 15-jährige aus Zeulenroda konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung bei den Fahndungsmaßnahmen. <PS>
