Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Zeulenroda-Triebes (ots)

Die vermisste 15-jährige aus Zeulenroda konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung bei den Fahndungsmaßnahmen. <PS>

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

