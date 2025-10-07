PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit verletzter Frau - Citroen prallt in Mercedes

Hagen-Boele (ots)

Am Montag (06.10.2025) kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Unfall auf der Dortmunder Straße. Eine 28-Jährige fuhr diese in ihrem Mercedes aus Richtung Boeler Ring kommend entlang. Auf Höhe der Kreuzung zur Posener Straße kreuzte ein 78-jähriger Citroenfahrer. Es kam zum Unfall, bei dem sich die Frau leicht verletzte und ein Schaden von über 20.000 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten äußerten sich widersprüchlich zum Geschehen - insbesondere zur Ampelschaltung an der Kreuzung. Das Verkehrskommissariat prüft nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte, und bittet Zeugen, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 10:48

    POL-HA: Aggressives Verhalten führt zu Aufenthalt im Polizeigewahrsam

    Hagen-Mitte (ots) - In der Werdestraße randalierte Montagvormittag (06.10.2025) ein Hagener, den Polizisten in Gewahrsam nehmen mussten. Die Beamten trafen um 09.30 Uhr auf den 36-Jährigen, der sich Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau verschafft hatte. Diese gab an, dass es ihm durch sein aggressives Auftreten gelungen war. Sie verließ aus Angst ihr Zuhause, suchte ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 09:36

    POL-HA: Schuhdiebe versuchten Polizisten zu bestechen und leisten Widerstand

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Nachdem zwei Männer am Montag (06.10.2025) gegen 17 Uhr im Gotenweg einen schweren Diebstahl in einem Schuhgeschäft in Hohenlimburg begingen, leisteten sie Widerstand gegen die Polizei und versuchten Einsatzkräfte zu bestechen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die beiden 43 und 53 Jahre alten Männer das Geschäft betraten, mehrere Paar ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 09:15

    POL-HA: Mit Zetteltrick in Wohnung gelangt - Goldringe gestohlen

    Hagen-Emst (ots) - Am Montag (06.10.2025) schellten zwei unbekannte Männer gegen 15:30 Uhr bei einer 90-jährigen Hagenerin in der Straße An der Egge. Sie hielten der Frau einen Zettel vor, woraufhin die Seniorin sie eintreten ließ. Was auf dem Papier vermerkt war, ist nicht bekannt. Die Männer verwickelten ihr Opfer in ein Gespräch. Sie fragten nach Geld und ob die Frau ihnen ein Butterbrot schmieren könne. Als die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren