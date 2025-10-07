POL-HA: Unfall mit verletzter Frau - Citroen prallt in Mercedes
Hagen-Boele (ots)
Am Montag (06.10.2025) kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Unfall auf der Dortmunder Straße. Eine 28-Jährige fuhr diese in ihrem Mercedes aus Richtung Boeler Ring kommend entlang. Auf Höhe der Kreuzung zur Posener Straße kreuzte ein 78-jähriger Citroenfahrer. Es kam zum Unfall, bei dem sich die Frau leicht verletzte und ein Schaden von über 20.000 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten äußerten sich widersprüchlich zum Geschehen - insbesondere zur Ampelschaltung an der Kreuzung. Das Verkehrskommissariat prüft nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte, und bittet Zeugen, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)
