Polizei Hagen

POL-HA: Fallrohre an Kirche gestohlen - Mehrere hundert Euro Schaden

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Montag (06.10.2025) fiel Gemeindemitgliedern in der Schillerstraße auf, dass mehrere Fallrohre an der St.-Petrus-Kirche fehlten. Unbekannte drangen am Wochenende auf das umzäunte Gelände ein und montierten die Regenrohre aus Kupfer ab. Wie genau die Einbrecher die Beute abtransportierten, ist noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

