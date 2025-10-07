POL-HA: Fallrohre an Kirche gestohlen - Mehrere hundert Euro Schaden
Hagen-Vorhalle (ots)
Am Montag (06.10.2025) fiel Gemeindemitgliedern in der Schillerstraße auf, dass mehrere Fallrohre an der St.-Petrus-Kirche fehlten. Unbekannte drangen am Wochenende auf das umzäunte Gelände ein und montierten die Regenrohre aus Kupfer ab. Wie genau die Einbrecher die Beute abtransportierten, ist noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)
