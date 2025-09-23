Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten Frau Backes.

Lebach (ots)

Die Vermisste konnte am heutigen Tag unter erheblichem Kräfteeinsatz im Berich Lebach lebend aufgefunden werden.

Die Polizei dankt den eingesetzten Kräften sowie der Öffentlichkeit für ihre Mithilfe.

