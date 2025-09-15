Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf dem Kaufland-Parkplatz in Lebach mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 30.08.2025, kam es gegen 13:20 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in 66822 Lebach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Die Geschädigte schob ihren Einkaufswagen über den Parkplatz in Richtung ihres abgestellten PKW. Plötzlich kam von links ein dunkelgrauer SUV auf die Geschädigte zugefahren. Statt zu bremsen, beschleunigte die Fahrzeugführerin versehentlich ihren PKW und kollidierte mit dem Einkaufswagen der Geschädigten, sodass deren Einkäufe teilweise auf die Straße fielen.

Die Fahrzeugführerin hielt daraufhin kurz an und erkundigte sich bei der Geschädigten nach Verletzungen. Dies wurde von der Geschädigten zunächst verneint, weshalb keine Personalien ausgetauscht wurden.

In den darauffolgenden Tagen litt die Geschädigte jedoch in Folge des Unfalls an starken Schmerzen.

Die Polizeiinspektion Lebach benötigt Hinweise zum Unfallgeschehen, zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug sowie der am Verkehrsunfall beteiligten Person.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Lebach Tel.: 06881/5050 oder an 06881/505-243

