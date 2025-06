Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Brand eines Pkw mit hohen Folgeschäden

Wermelskirchen (ots)

In der vergangenen Nacht (13.06.), gegen kurz nach 02:00 Uhr, sind Feuerwehr und Polizei in die Ortslage Lüdorf in Dabringhausen gerufen worden, nachdem es dort zu einem Brandereignis gekommen ist.

Aus bislang unbekanntem Grund ist nach Aussagen von Anwohnern ein Pkw der Marke VW auf einem Schotterparkplatz neben einer Holzscheune in Flammen aufgegangen. Dadurch geriet die Holzscheune in Brand, die vollständig ausbrannte. In der Scheune wurden dabei ein Quad sowie mehrere E-Bikes durch das Feuer zerstört. Zudem wurden ein weiterer in der Nähe befindlicher Pkw der Marke Smart sowie mehrere Fenster eines nahegelegenen Wohnhauses durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten vorläufigen Schätzung im hohen fünfstelligen Bereich bewegen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Aktuell ist kein Zusammenhang zu den Bränden vom vergangenen Samstag (07.06.) in Wermelskirchen erkennbar.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und sucht dringend nach Zeugenhinweisen.

Ihre Hinweise richten Sie bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

