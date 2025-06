Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Einbrüchen in Eiscafé und Pizzeria in der Innenstadt gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.06.) wurde die Polizei Rhein-Berg zu einem Eiscafé an der Hauptstraße gerufen, nachdem dort ein Einbruch festgestellt worden war. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass auch in die benachbarte Pizzeria eingebrochen wurde. Am Vortag (11.06.) waren beide Ladenlokale in der Fußgängerzone noch in einem unversehrten Zustand.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich die bislang unbekannten Täter im Laufe der Nacht gewaltsam Zutritt in das Wohn- und Geschäftsgebäude verschafft, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Inneren brachen sie weitere Zwischentüren auf und durchsuchten beide Ladenlokale nach Wertgegenständen. In dem Eiscafé wurde ein unterer vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Ob die Täter auch etwas aus der Pizzeria entwendeten, war während der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird mindestens auf einen mittleren vierstelligen Gesamtbetrag geschätzt.

Die Täter ließen diverse Werkzeuge am Tatort zurück, welche durch die Polizisten als Beweismittel sichergestellt wurden. Zudem wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell