POL-HA: 21-Jähriger in der Innenstadt ausgeraubt und verletzt - Zeugen gesucht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag (07.10.2025) kam es zu einem Raub in der Innenstadt. Gegen 21:30 Uhr hielt sich ein 21-Jähriger im Bereich der öffentlichen Toiletten an der Hohenzollernstraße auf. Hier traten zwei Personen an ihn heran und sprachen ihn an. Aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse ging der 21-Jährige weiter. Kurz darauf wurde er von mehreren Personen geschlagen und getreten. Am Boden liegend, entnahm man ihm die Geldbörse und die Schlüssel aus der Hosentasche. Die Gegenstände wurden einige Zeit später durch Zeugen auf der Wache Innenstadt übergeben. Die Räuber rannten davon. Zwei polizeibekannte Jugendliche, ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige, konnten wenig später im Rahmen einer Fahndung als Tatverdächtige am Sparkassen-Karree angetroffen werden. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der verletzte 21-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

