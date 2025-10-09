POL-HA: Kriminalpolizei informiert auf Dahler Bauernmarkt
Hagen-Dahl (ots)
Am Samstag (11.10.2025) sind Einbruchsschutz- und Kriminalberater des Hagener Kommissariats für Prävention und Opferschutz mit einem Stand am Dahler Bauernmarkt vertreten. Von 10 bis 18 Uhr klärt das Team an seinem Infostand zu den Themen Einbruchschutz, im Alter sicher leben und Cybercrime auf. Es handelt sich um interessante und wichtige Themen! Schauen Sie gerne vorbei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (hir)
