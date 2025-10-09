PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Kriminalpolizei informiert auf Dahler Bauernmarkt

Hagen-Dahl (ots)

Am Samstag (11.10.2025) sind Einbruchsschutz- und Kriminalberater des Hagener Kommissariats für Prävention und Opferschutz mit einem Stand am Dahler Bauernmarkt vertreten. Von 10 bis 18 Uhr klärt das Team an seinem Infostand zu den Themen Einbruchschutz, im Alter sicher leben und Cybercrime auf. Es handelt sich um interessante und wichtige Themen! Schauen Sie gerne vorbei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

