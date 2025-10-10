Polizei Hagen

POL-HA: Seniorenehepaar wird Opfer eines Trickdiebstahls - Goldschmuck durch Unbekannten gestohlen

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) läutete ein Unbekannter gegen 12:40 Uhr bei einem Ehepaar in der Straße Am Windhang. Der 87-jährige Hagener öffnete dem Mann, der eine Zeitschrift verkaufen wollte, die Tür. Der Senior lehnte das Angebot ab, willigte jedoch ein, dass der Unbekannte die Toilette benutzen durfte. Dabei ließ er ihn einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt. Nachdem der Mann das Haus in unbekannte Richtung verlassen hatte, fiel dem Ehepaar auf, dass eine braune Schmuckschatulle mit Goldschmuck fehlte. Die heimkehrende Ehefrau (78) konnte noch einen Blick auf den mutmaßlichen Dieb erhaschen. Das Paar beschrieb ihn als gepflegt und circa 1,80 m groß. Er trug einen Vollbart und eine schwarze Steppjacke. Der Unbekannte hatte schwarze Haare und wird von dem Ehepaar als syrisch aussehend beschrieben. Der Wert des entwendeten Schmucks wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise werden durch die Hagener Kripo unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell