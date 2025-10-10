Polizei Hagen

POL-HA: Sondereinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung in der Hagener Innenstadt

Hagen (ots)

Am Mittwoch (09.10.2025) führte der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei aus Bochum einen groß angelegten Sondereinsatz in der Innenstadt durch. Ziel war die Bekämpfung von Straßenkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung.

Nach Aufklärung durch zivile Kräfte wurde gegen 15:00 Uhr die Örtlichkeit Stresemannstraße/Bahnhofstraße planmäßig und koordiniert durch Einsatzkräfte besetzt. Mehrere Personen wurden kontrolliert. Bei zwei Männern erfolgte eine Identitätsfeststellung sowie die Entnahme freiwilliger Speichelproben. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten beide Personen entlassen werden.

Im weiteren Verlauf wurden auch der Bodelschwinghplatz, der Bahnhofsvorplatz und der Volmepark kontrolliert. Hier führten die Einsatzkräfte zahlreiche Personenkontrollen durch. Zum Abschluss des Einsatzes suchten die Beamtinnen und Beamten vier Gewerbebetriebe in Bahnhofsnähe auf. Während die Polizei dort mehrere Personen überprüfte, führte der städtische Ordnungsdienst parallel Gewerbekontrollen durch.

Insgesamt kontrollierte die Polizei im Verlauf des Einsatzes 130 Personen und fünf Fahrzeuge. Darüber hinaus wurden Aufenthaltsermittlungen durchgeführt und mehrere Berichte gefertigt. Der städtische Ordnungsdienst stellte 54 Parkverstöße fest, führte fünf Gewerbekontrollen durch, überprüfte vier Geldspielautomaten und stellte ein Pfefferspray sowie eine E-Zigarette sicher. Zudem wurden zwei Meldungen an das Jobcenter gefertigt und die Personalien von fünf Personen festgestellt.

Der Einsatz dauerte von 15.00 bis 21.00 Uhr. Die Hagener Polizei wird auch künftig regelmäßig Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt und an bekannten Treffpunkten durchführen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung weiter zu stärken. (hir)

