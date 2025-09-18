Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250918-2-PDNMS-Feuer in Speicherpassage in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Gestern Mittag kam es zu einem Feuer in der Speicherpassage in Eckernförde. Es wurden keine Personen verletzt.

Am 17.09.2025 wurde gegen 11:30 Uhr in der Speicherpassage in der Langebrückstraße in Eckernförde ein Feuer gemeldet. Das Feuer brach vermutlich im Technikraum der Passage aus.

Die Speicherpassage sowie die angrenzenden Straßen im Innenstadtbereich und am Hafen wurden evakuiert. Die Stromversorgung der Passage wurde durch die Stadtwerke abgestellt. Durch eine Rundfunkdurchsage wurde die Bevölkerung über die Lage informiert und darüber in Kenntnis gesetzt, die Innenstadt freizuhalten und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Durch die freiwillige Feuerwehr Eckernförde, sowie durch die unterstützenden Feuerwehren aus Barkelsby, Gammelby und Loose gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Bei den Löscharbeiten mussten Zwischenwände geöffnet werden, so dass die Statik des Gebäudes überprüft werden muss.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Es entstand ein Gebäude- und Sachschaden (Verkaufsartikel) im hohen sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Eckernförde hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

