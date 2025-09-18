Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250918-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in Gokels am 06.09.25

Gokels / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Bezugnahme zur Pressemeldung 250908-2-pdnms-Tödlicher Verkehrsunfall Gokels

Bereits am 06.09.2025 kam es gegen 16:55 Uhr auf der Landesstraße 127 zwischen Gokels und Schenefeld zu einem Unfall, in Folge dessen eine Motorradfahrerin verstarb. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen in einem silbernen Kleinwagen.

Am 06.09.2025 befuhr eine 59-jährige Motorradfahrerin die L 127 aus Gokels kommend in Fahrtrichtung Schenefeld und überholte zwei Fahrzeuge vor einer Linkskurve. Während des Überholens soll ihr ein silberner Kleinwagen entgegen gekommen sein, weshalb sie den Überholvorgang abbrach und hierbei ein Fahrzeug, das in gleicher Fahrtrichtung fuhr, berührte.

In Folge dessen verlor die Motorradfahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und verstarb trotz Reanimation am Unfallort.

Die Polizei in Hanerau-Hademarschen sucht nun nach dem Fahrzeugführer des silbernen Kleinwagens, der der Motorradfahrerin im Kurvenbereich entgegen kam und somit aus Schenefeld kommend in Richtung Gokels die L 127 befuhr. Es ist davon auszugehen, dass der Fahrer das folgende Unfallgeschehen nicht mitbekommen haben dürfte. Der Fahrer des silbernen Kleinwagens wird daher als Zeuge gesucht und gebeten sich bei der Polizeistation in Hanerau-Hademarschen unter 04872-5229930 oder Hanerau-Hademarschen.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

