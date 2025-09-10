Polizei Bonn

POL-BN: Festnahme nach versuchtem Diebstahl in Bonner Innenstadt

Bonn (ots)

Nach einem versuchten Diebstahl in einem Optikergeschäft in der Bonner Innenstadt nahm die Polizei am Dienstagabend (09.09.2025) zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Dem 54-jährigen Mann und seiner 23-jährigen Begleiterin wird nach dem derzeitigen Ermittlungsstand vorgeworfen, gegen 17:50 Uhr versucht zu haben, eine Kasse des Geschäftes zu öffnen, um Bargeld zu stehlen. Mitarbeitende des Geschäftes ertappten sie dabei.

Eine alarmierte Polizeistreife nahm die Tatverdächtigen, gegen die zudem der Verdacht des illegalen Aufenthaltes bestand, vorläufig fest und brachte sie in das Polizeigewahrsam.

Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass den Festgenommenen auch ein Taschendiebstahl zum Nachteil eines 87-Jährigen in der Bonner Innenstadt vom gleichen Tag zuzurechnen ist. Mit einer dabei gestohlenen Bankkarte waren unmittelbar nach dem Diebstahl Geldabhebungen erfolgt. Hierzu dauern die Ermittlungen derzeit noch an.

Der wohnsitzlose 54-jährige Festgenommene kam am Mittwoch in Abschiebehaft. Die 23-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen mit einer Anlaufbescheinigung der zuständigen Ausländerbehörde entlassen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell