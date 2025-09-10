Polizei Bonn

POL-BN: Radfahrerin durch Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt - 55-Jährige im Krankenhaus verstorben - Meldung -2-

Bonn (ots)

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall war eine 55-jährige Radfahrerin am 06.09.2025 in Bonn-Endenich lebensgefährlich verletzt worden (siehe Pressemeldung vom 07.09.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6112508).

Nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort war die 55-Jährige zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden. Am gestrigen Dienstag (09.09.2025) erlag sie dort ihren schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell