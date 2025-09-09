Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 9-jähriger Radfahrer verletzt - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin nach Verkehrsunfallflucht

Meckenheim (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch (03.09.2025) in Meckenheim ereignet hat, die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zur Unfallzeit gegen 15:10 Uhr war ein 9-jähriger Junge auf seinem Fahrrad auf der Adolf-Kolping-Straße in Fahrtrichtung Johannesstraße unterwegs. Auf dem gekennzeichneten Fuß- und Radweg kam ihm eine Radfahrerin entgegen, die in Schlangenlinien gefahren sein soll. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrräder. Der 9-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau, die wie folgt beschrieben werden kann, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

- Etwa 165-170 cm groß, normale Statur, rot/schwarze Haare, sprach mit osteuropäischem Akzent trug eine grüne Jacke und eine blaue Jeans, schwarzes Fahrrad mit Fahrradkorb vorne

Mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der flüchtigen Radfahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

