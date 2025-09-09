Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Pedelecfahrerin geschnitten - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) stürzte eine 54-jährige Pedelecfahrerin auf der Endenicher Allee, nachdem der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines dunklen Pkw sie geschnitten haben soll. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zur Unfallzeit gegen 16:00 Uhr war die 54-Jährige auf der Endenicher Allee von der Kaufmannstraße kommend in Richtung Wiesenweg unterwegs, als der Pkw sie überholt und nach rechts gedrängt haben soll. Die Pedelec-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, stürzte am Bordstein zu Boden, wurde verletzt und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Zum flüchtigen Fahrzeug liegen bislang keine weiteren Beschreibungsmerkmale vor.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei bitten daher mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw sowie zur Identität des Unfallverursachers machen können, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

