Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Unbekannte erbeuten Uhren bei Wohnungseinbruch - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Am Sonntagabend (07.09.2025) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Oberkassel ein.

In der Tatzeit zwischen 19:10 Uhr und 22:30 Uhr gelangten die Täter auf den Balkon der im 1. Obergeschoss gelegenen Wohnung auf der Stüffgenstraße. Dort hebelten sie nach der Spurenlage die Balkontür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Uhren und entkamen unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

