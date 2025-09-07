PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Bonn-Endenich: 55-jährige Radfahrerin durch Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt

Bonn (ots)

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall am Freitag (06.09.2025) in Bonn Endenich ist eine 55-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Radfahrerin zur Unfallzeit gegen 23:08 Uhr auf der Sebastianstraße in Fahrtrichtung Flodelingsweg unterwegs. Ihr entgegen kam ein Bus der Linie 608, der die Sebastianstraße aus Richtung der Carl-Troll-Straße befuhr. Der 62-jährige Busfahrer bog dann nach links in den Flodelingsweg ab. Dabei kam es zur Kollision mit der Fahrradfahrerin, die unter den Gelenkbus geriet und zunächst eingeklemmt war.

Die 55-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird sie derzeit intensivmedizinisch betreut. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln eingesetzt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

