Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Waldorf: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bornheim (ots)

Am Freitagmorgen (05.09.2025) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von einem aufgebrochenen Handwerkerfahrzeug in Bornheim-Waldorf.

Die bislang unbekannten Täter nutzten den Zeitraum zwischen 17:30 Uhr am Donnerstag (04.09.2025) und 08:00 Uhr am Freitag, um die Heckklappe an dem in einer Hauseinfahrt an der Lilienstraße geparkten Citroen Jumper aufzubrechen und diverse Werkzeuge aus dem Innenraum zu entwenden. Das Tatgeschehen blieb nach bisherigem Kenntnisstand unbeobachtet.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Bonner Polizei hat die aktuellen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

