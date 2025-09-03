Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Fahrräder bei Kellereinbruch gestohlen

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (02.09.2025), 17:30 Uhr und Mittwoch (03.09.2025), 06:15 Uhr, drangen Unbekannte in den Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses an der Robert-Havemann-Straße in Endenich ein.

Zur Tatzeit beschädigten die Täter nach bisherigem Sachstand das Tiefgaragentor und gelangten in den Kellerbereich. Aus dem Fahrradkeller wurden ein Mountainbike des Herstellers Ghost sowie ein Rennrad entwendet, die dort an einem Fahrradständer angeschlossen waren. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten nach bisherigen Feststellungen unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell