Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Unbekannte beschädigten sieben Autos

Bonn (ots)

Am Freitagmittag (05.09.2025), zwischen 11:00 Uhr und 13:10 Uhr, beschädigten Unbekannte insgesamt sieben Fahrzeuge, die in der Effertzstraße in Bonn-Endenich parkten. Alle betroffenen Autos wurden dabei an je einer Fahrzeugseite zerkratzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

