Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Unbekannte beschädigten sieben Autos

Bonn (ots)

Am Freitagmittag (05.09.2025), zwischen 11:00 Uhr und 13:10 Uhr, beschädigten Unbekannte insgesamt sieben Fahrzeuge, die in der Effertzstraße in Bonn-Endenich parkten. Alle betroffenen Autos wurden dabei an je einer Fahrzeugseite zerkratzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell