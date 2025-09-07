PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 8-jähriger Junge durch unbekannte Flüssigkeit verletzt - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Meckenheim (ots)

Ein 8-jähriger Junge ist am Freitagabend (06.09.2025) im Meckenheim durch eine unbekannte Flüssigkeit verletzt worden. Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte der Junge mit weiteren Kindern auf dem Marktplatz in Meckenheim in unmittelbarer Nähe einer Packstation gespielt. Nach Zeugenaussagen war dann gegen 18:50 Uhr eine auf der Packstation abgestellte orangefarbene rechteckige Plastikflasche heruntergefallen. Dabei platzte die Flasche auf und der 8-Jährige kam mit der darin befindlichen Flüssigkeit in Berührung. Nach ersten Angaben von Einsatzkräften der Feuerwehr handelt es sich bei der Flüssigkeit um eine Säure. Eine genaue Stoffbestimmung steht noch aus.

Der Junge, der durch den Kontakt mit der Säure insbesondere im Bereich der Hände schwer verletzte, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bereich des Markplatzes, in dem die Flüssigkeit ausgetreten war, war sofort von Polizei und Feuerwehr großräumig abgesperrt worden. Die Flasche wurde von der Feuerwehr aufgenommen und der betreffende Bereich gereinigt.

Nach erfolgter Spurensicherung bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei um Hinweise. Mögliche Zeugen, die das Abstellen der Flasche beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 15:01

    POL-BN: Bonn-Endenich: Unbekannte beschädigten sieben Autos

    Bonn (ots) - Am Freitagmittag (05.09.2025), zwischen 11:00 Uhr und 13:10 Uhr, beschädigten Unbekannte insgesamt sieben Fahrzeuge, die in der Effertzstraße in Bonn-Endenich parkten. Alle betroffenen Autos wurden dabei an je einer Fahrzeugseite zerkratzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:45

    POL-BN: Bornheim-Waldorf: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

    Bornheim (ots) - Am Freitagmorgen (05.09.2025) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von einem aufgebrochenen Handwerkerfahrzeug in Bornheim-Waldorf. Die bislang unbekannten Täter nutzten den Zeitraum zwischen 17:30 Uhr am Donnerstag (04.09.2025) und 08:00 Uhr am Freitag, um die Heckklappe an dem in einer Hauseinfahrt an der Lilienstraße geparkten Citroen Jumper ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:01

    POL-BN: Bonn-Endenich: Fahrräder bei Kellereinbruch gestohlen

    Bonn (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag (02.09.2025), 17:30 Uhr und Mittwoch (03.09.2025), 06:15 Uhr, drangen Unbekannte in den Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses an der Robert-Havemann-Straße in Endenich ein. Zur Tatzeit beschädigten die Täter nach bisherigem Sachstand das Tiefgaragentor und gelangten in den Kellerbereich. Aus dem Fahrradkeller wurden ein Mountainbike des Herstellers Ghost sowie ein Rennrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren