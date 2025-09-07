Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 8-jähriger Junge durch unbekannte Flüssigkeit verletzt - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Meckenheim (ots)

Ein 8-jähriger Junge ist am Freitagabend (06.09.2025) im Meckenheim durch eine unbekannte Flüssigkeit verletzt worden. Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte der Junge mit weiteren Kindern auf dem Marktplatz in Meckenheim in unmittelbarer Nähe einer Packstation gespielt. Nach Zeugenaussagen war dann gegen 18:50 Uhr eine auf der Packstation abgestellte orangefarbene rechteckige Plastikflasche heruntergefallen. Dabei platzte die Flasche auf und der 8-Jährige kam mit der darin befindlichen Flüssigkeit in Berührung. Nach ersten Angaben von Einsatzkräften der Feuerwehr handelt es sich bei der Flüssigkeit um eine Säure. Eine genaue Stoffbestimmung steht noch aus.

Der Junge, der durch den Kontakt mit der Säure insbesondere im Bereich der Hände schwer verletzte, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bereich des Markplatzes, in dem die Flüssigkeit ausgetreten war, war sofort von Polizei und Feuerwehr großräumig abgesperrt worden. Die Flasche wurde von der Feuerwehr aufgenommen und der betreffende Bereich gereinigt.

Nach erfolgter Spurensicherung bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei um Hinweise. Mögliche Zeugen, die das Abstellen der Flasche beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell