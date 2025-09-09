Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr - 40-jähriger Autofahrer gestoppt

Bonn (ots)

Am Montagabend (08.09.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiwache Innenstadt einen 40-jährigen Autofahrer an der Oxfordstraße. Zur Tatzeit gegen 23:30 Uhr war der VW-Fahrer gerade aus der Friedensplatzgarage gefahren. Bei der Kontrolle des Mannes ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Ein freiwillig von ihm vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille, weshalb die Beamten den Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus und im Anschluss zur Wache brachten. Nach der Anzeigenerstattung, der Sicherstellung des Führerscheins sowie der Untersagung der Weiterfahrt konnte er die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

