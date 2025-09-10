Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Kripo ermittelt nach Tageswohnungseinbruch

Bornheim (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag (09.09.2025) zwischen 11:20 Uhr und 13:10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Leo-Koppel-Straße in Bornheim ein.

Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und brachen im rückwärtigen Bereich eine Terrassentüre auf. Nach dem Einstieg in die Räume wurden diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell