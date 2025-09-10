PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter zahlte mit Falschgeld - Wer kennt diesen Mann? (Korrektur Link)

Swisttal (ots)

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss nach einem bislang unbekannten Mann, der am 21.02.2024 ein über eine Internetplattform erworbenes Mobiltelefon mit Falschgeld bezahlt hatte. Die an den Geschädigten übergebenen Gelscheine waren, wie sich später herausstellte, gefälscht.

Der Tatverdächtige wurde von dem Geschädigten bei der Übergabe fotografiert.

Die Fotos sind unter https://polizei.nrw/fahndung/179966 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk24.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 09:54

    POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter zahlte mit Falschgeld - Wer kennt diesen Mann?

    Swisttal (ots) - Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss nach einem bislang unbekannten Mann, der am 21.02.2024 ein über eine Internetplattform erworbenes Mobiltelefon mit Falschgeld bezahlt hatte. Die an den Geschädigten übergebenen Gelscheine waren, wie sich später herausstellte, gefälscht. Der Tatverdächtige wurde von ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 07:26

    POL-BN: Bornheim: Kripo ermittelt nach Tageswohnungseinbruch

    Bornheim (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag (09.09.2025) zwischen 11:20 Uhr und 13:10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Leo-Koppel-Straße in Bornheim ein. Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und brachen im rückwärtigen Bereich eine Terrassentüre auf. Nach dem Einstieg in die Räume wurden diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Was genau entwendet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren