POL-ST: Steinfurt, 10-Jähriger auf dem Schulweg mit Auto zusammengestoßen Leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (02.10.) gegen 13.15 Uhr fuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Tecklenburger Straße, von der Liedekerker Straße kommend, entgegen der Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 21 rutschte der Junge mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem Ford Kuga, der die Tecklenburger Straße stadtauswärts fuhr. Die 45-jährige Fahrerin des Fords bleib unverletzt, der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die Polizei weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass ein Fahrradhelm zwar keine Unfälle verhindert, aber Kopfverletzungen vorbeugt. Aufgrund dessen rät sie jedem Radfahrer einen Helm zu Tragen Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

