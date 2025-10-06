Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus Terrassentür eingeschlagen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Einfamilienhaus an der Mittelstraße im Doren-kamp, nahe der Cäcilienstraße, die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen. So gelangten sie in der Zeit zwischen Mittwoch (01.10.), 18.30 Uhr und Freitag (03.10.), 17.00 Uhr in das Haus. Die Einbrecher stahlen nach ersten Erkenntnissen Silber-besteck. Die Polizei ermittelt, Zeugen, die in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

