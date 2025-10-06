PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus Terrassentür eingeschlagen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Einfamilienhaus an der Mittelstraße im Doren-kamp, nahe der Cäcilienstraße, die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen. So gelangten sie in der Zeit zwischen Mittwoch (01.10.), 18.30 Uhr und Freitag (03.10.), 17.00 Uhr in das Haus. Die Einbrecher stahlen nach ersten Erkenntnissen Silber-besteck. Die Polizei ermittelt, Zeugen, die in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:17

    POL-ST: Ochtrup, 16-Jähriger flüchtet mit einem Auto vor der Polizei Ohne Führerschein

    Ochtrup (ots) - Am Sonntag (05.10.) gegen 11.40 Uhr waren Polizeibeamte mit einer Verkehrsunfallaufnahme auf dem Viefhuesweg, nahe der Hausnummer Oster 109 beschäftigt. Im Rahmen dieser Unfallaufnahme fuhr ein Fahrzeug in die Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde gebeten zu wenden, da noch ein Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Das Fahrzeug, ein weißer VW ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:15

    POL-ST: Laer, Einbruch in Supermarkt Tabakwaren gestohlen

    Laer (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (06.10.25) die Eingangstür eines Supermarktes an der Borghorster Straße, nahe Münsterdamm, aufgehebelt. Gegen 03.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Die angegangene Tür liegt zur Altenberger Straße hin. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, konnten sie keine Täter mehr feststellen. Die Einbrecher waren der Spurenlage zufolge in den Markt gelangt, sie ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:14

    POL-ST: Emsdetten, E-Bike-Fahrer kollidieren Eine Person schwer verletzt

    Emsdetten (ots) - Am Donnerstag (02.10.) gegen kurz vor 17.00 Uhr ist es auf dem Radweg der Schillerstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei E-Bike-Fahrern gekommen. Ein 32-jähriger Emsdettener ist den Radweg von der Richard-Wagner-Straße aus kommend in Richtung Schillerstraße gefahren. Im Kreuzungsbereich mit dem Radweg, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren