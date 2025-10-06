Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbruch in Supermarkt Tabakwaren gestohlen

Laer (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (06.10.25) die Eingangstür eines Supermarktes an der Borghorster Straße, nahe Münsterdamm, aufgehebelt. Gegen 03.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Die angegangene Tür liegt zur Altenberger Straße hin. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, konnten sie keine Täter mehr feststellen. Die Einbrecher waren der Spurenlage zufolge in den Markt gelangt, sie stahlen eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen, bei der Wache in Steinfurt: Telefon 02551/15-4115.

