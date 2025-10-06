PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbruch in Supermarkt Tabakwaren gestohlen

Laer (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (06.10.25) die Eingangstür eines Supermarktes an der Borghorster Straße, nahe Münsterdamm, aufgehebelt. Gegen 03.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Die angegangene Tür liegt zur Altenberger Straße hin. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, konnten sie keine Täter mehr feststellen. Die Einbrecher waren der Spurenlage zufolge in den Markt gelangt, sie stahlen eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen, bei der Wache in Steinfurt: Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:14

    POL-ST: Emsdetten, E-Bike-Fahrer kollidieren Eine Person schwer verletzt

    Emsdetten (ots) - Am Donnerstag (02.10.) gegen kurz vor 17.00 Uhr ist es auf dem Radweg der Schillerstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei E-Bike-Fahrern gekommen. Ein 32-jähriger Emsdettener ist den Radweg von der Richard-Wagner-Straße aus kommend in Richtung Schillerstraße gefahren. Im Kreuzungsbereich mit dem Radweg, der ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 09:17

    POL-ST: Rheine, Pkw-Unfall mit zwei Verletzen , Fahrerin unter Alkoholeinfluss

    Rheine (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Elte sind am Mittwoch (01.10.2025) zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Rheine mit ihrem Ford Fiesta auf der Elter Straße von Elte Richtung Rheine. In einer leichten Linkskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte einen Baum, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren