POL-ST: Emsdetten, E-Bike-Fahrer kollidieren Eine Person schwer verletzt

Am Donnerstag (02.10.) gegen kurz vor 17.00 Uhr ist es auf dem Radweg der Schillerstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei E-Bike-Fahrern gekommen. Ein 32-jähriger Emsdettener ist den Radweg von der Richard-Wagner-Straße aus kommend in Richtung Schillerstraße gefahren. Im Kreuzungsbereich mit dem Radweg, der vom Sternbusch in Richtung Droste-Hülshoff-Allee verläuft, ist eine 79-jährige Emsdettenerin zeitgleich von rechts in den Kreuzungsbereich eingefahren. Der 32-Jährige konnte nicht mehr bremsen und die beiden kollidierten. Dabei stürzte die Seniorin und verletze sich schwer. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand kein Sachschaden.

