PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, 16-Jähriger flüchtet mit einem Auto vor der Polizei Ohne Führerschein

Ochtrup (ots)

Am Sonntag (05.10.) gegen 11.40 Uhr waren Polizeibeamte mit einer Verkehrsunfallaufnahme auf dem Viefhuesweg, nahe der Hausnummer Oster 109 beschäftigt. Im Rahmen dieser Unfallaufnahme fuhr ein Fahrzeug in die Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde gebeten zu wenden, da noch ein Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Das Fahrzeug, ein weißer VW Transporter, rollte weiter auf die Beamten zu und sie entschlossen sich den Fahrer zu kontrollieren. Auf Frage nach dem Führerschein, gab der Fahrer an, dass er keinen besitze, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr auf einen Wirtschafsweg. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Beamten konnten dem Fahrzeug folgen, das quer durch die Bauernschaft Oster über Feldwege versuchte zu flüchten. Dabei beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug immer wieder. Kurz vor der Anschrift Oster 120 kam der flüchtige 16-Jährige aus Ochtrup nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Jugendliche versuchte nun seine Flucht zu Fuß über das angrenzende Feld fortzusetzen. Dabei konnte er von den eingesetzten Polizisten gestoppt werden. Durch den Unfall zog der 16-Jährige sich Verletzungen zu, sodass er anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:15

    POL-ST: Laer, Einbruch in Supermarkt Tabakwaren gestohlen

    Laer (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (06.10.25) die Eingangstür eines Supermarktes an der Borghorster Straße, nahe Münsterdamm, aufgehebelt. Gegen 03.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Die angegangene Tür liegt zur Altenberger Straße hin. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, konnten sie keine Täter mehr feststellen. Die Einbrecher waren der Spurenlage zufolge in den Markt gelangt, sie ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:14

    POL-ST: Emsdetten, E-Bike-Fahrer kollidieren Eine Person schwer verletzt

    Emsdetten (ots) - Am Donnerstag (02.10.) gegen kurz vor 17.00 Uhr ist es auf dem Radweg der Schillerstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei E-Bike-Fahrern gekommen. Ein 32-jähriger Emsdettener ist den Radweg von der Richard-Wagner-Straße aus kommend in Richtung Schillerstraße gefahren. Im Kreuzungsbereich mit dem Radweg, der ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 09:17

    POL-ST: Rheine, Pkw-Unfall mit zwei Verletzen , Fahrerin unter Alkoholeinfluss

    Rheine (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Elte sind am Mittwoch (01.10.2025) zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Rheine mit ihrem Ford Fiesta auf der Elter Straße von Elte Richtung Rheine. In einer leichten Linkskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte einen Baum, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren