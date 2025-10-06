Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, 16-Jähriger flüchtet mit einem Auto vor der Polizei Ohne Führerschein

Ochtrup (ots)

Am Sonntag (05.10.) gegen 11.40 Uhr waren Polizeibeamte mit einer Verkehrsunfallaufnahme auf dem Viefhuesweg, nahe der Hausnummer Oster 109 beschäftigt. Im Rahmen dieser Unfallaufnahme fuhr ein Fahrzeug in die Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde gebeten zu wenden, da noch ein Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Das Fahrzeug, ein weißer VW Transporter, rollte weiter auf die Beamten zu und sie entschlossen sich den Fahrer zu kontrollieren. Auf Frage nach dem Führerschein, gab der Fahrer an, dass er keinen besitze, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr auf einen Wirtschafsweg. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Beamten konnten dem Fahrzeug folgen, das quer durch die Bauernschaft Oster über Feldwege versuchte zu flüchten. Dabei beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug immer wieder. Kurz vor der Anschrift Oster 120 kam der flüchtige 16-Jährige aus Ochtrup nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Jugendliche versuchte nun seine Flucht zu Fuß über das angrenzende Feld fortzusetzen. Dabei konnte er von den eingesetzten Polizisten gestoppt werden. Durch den Unfall zog der 16-Jährige sich Verletzungen zu, sodass er anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell