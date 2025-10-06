PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Werkstatt auf Hof aufgebrochen Werkzeuge, Kabel und Metall gestohlen

Steinfurt (ots)

An der Straße Sellen, ein Stück südlich der Ochtruper Straße, haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (06.10.25) aus einer Werkstatt mehrere Werkzeuge sowie Metall gestohlen. Zeugen beobachteten die Täter, wie diese flüchteten. Um kurz nach Mitternacht hatten die beiden Zeugen auf dem Hof zunächst einen verdächtigen weißen Bulli festgestellt. Kurz darauf sahen sie zwei Tatverdächtige. Einer von ihnen entfernte sich mit dem Bulli vom Hof, der andere zu Fuß. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, wurde der Hof begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Unbekannten Kupferteile und Kabelreste sowie mehrere Akkugeräte. Um in den Werkstattraum zu gelangen, brachen die Täter ein Schloss auf. Einer der Täter, der den Bulli fuhr, wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 Jahre alt, hatte ein stämmige Statur und kurzes dunkles Haar. Er trug einen kurzen Bart sowie ein blau-weißes Oberteil. Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:18

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus Terrassentür eingeschlagen

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben an einem Einfamilienhaus an der Mittelstraße im Doren-kamp, nahe der Cäcilienstraße, die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen. So gelangten sie in der Zeit zwischen Mittwoch (01.10.), 18.30 Uhr und Freitag (03.10.), 17.00 Uhr in das Haus. Die Einbrecher stahlen nach ersten Erkenntnissen Silber-besteck. Die Polizei ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:17

    POL-ST: Ochtrup, 16-Jähriger flüchtet mit einem Auto vor der Polizei Ohne Führerschein

    Ochtrup (ots) - Am Sonntag (05.10.) gegen 11.40 Uhr waren Polizeibeamte mit einer Verkehrsunfallaufnahme auf dem Viefhuesweg, nahe der Hausnummer Oster 109 beschäftigt. Im Rahmen dieser Unfallaufnahme fuhr ein Fahrzeug in die Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde gebeten zu wenden, da noch ein Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Das Fahrzeug, ein weißer VW ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:15

    POL-ST: Laer, Einbruch in Supermarkt Tabakwaren gestohlen

    Laer (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (06.10.25) die Eingangstür eines Supermarktes an der Borghorster Straße, nahe Münsterdamm, aufgehebelt. Gegen 03.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Die angegangene Tür liegt zur Altenberger Straße hin. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, konnten sie keine Täter mehr feststellen. Die Einbrecher waren der Spurenlage zufolge in den Markt gelangt, sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren