Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Werkstatt auf Hof aufgebrochen Werkzeuge, Kabel und Metall gestohlen

Steinfurt (ots)

An der Straße Sellen, ein Stück südlich der Ochtruper Straße, haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (06.10.25) aus einer Werkstatt mehrere Werkzeuge sowie Metall gestohlen. Zeugen beobachteten die Täter, wie diese flüchteten. Um kurz nach Mitternacht hatten die beiden Zeugen auf dem Hof zunächst einen verdächtigen weißen Bulli festgestellt. Kurz darauf sahen sie zwei Tatverdächtige. Einer von ihnen entfernte sich mit dem Bulli vom Hof, der andere zu Fuß. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, wurde der Hof begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Unbekannten Kupferteile und Kabelreste sowie mehrere Akkugeräte. Um in den Werkstattraum zu gelangen, brachen die Täter ein Schloss auf. Einer der Täter, der den Bulli fuhr, wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 Jahre alt, hatte ein stämmige Statur und kurzes dunkles Haar. Er trug einen kurzen Bart sowie ein blau-weißes Oberteil. Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

