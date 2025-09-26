Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht im Mühlenweg

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.09.25, zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr, kam es im Mühlenweg, Höhe Hausnummer 65, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein silberfarbener Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Mitteilungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

