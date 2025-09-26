PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht im Mühlenweg

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.09.25, zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr, kam es im Mühlenweg, Höhe Hausnummer 65, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein silberfarbener Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Mitteilungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

