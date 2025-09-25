Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Frontalzusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und PKW in der Weserstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, den 24. September 2025, ereignete sich gegen 07:50 Uhr in der Weserstraße in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der Fahrradfahrer fuhr von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und beachtete dabei den entgegenkommenden Verkehr nicht. Infolgedessen prallte der Fahrradfahrer frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
