Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrt ohne gültige Haftpflichtversicherung und unter Drogeneinfluss
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, den 24. September 2025, gegen 11:15 Uhr, wurde in der Bremer Straße in Wilhelmshaven ein Pkw kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer mit seinem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, obwohl keine gültige Kfz-Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug bestand. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.
