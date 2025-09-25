PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrt ohne gültige Haftpflichtversicherung und unter Drogeneinfluss

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 24. September 2025, gegen 11:15 Uhr, wurde in der Bremer Straße in Wilhelmshaven ein Pkw kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer mit seinem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, obwohl keine gültige Kfz-Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug bestand. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

