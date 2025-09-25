POL-WHV: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, den 23.09.2025, zwischen 13:30 und 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Volkshochschule (VHS) im Mühlenweg in Wilhelmshaven ein geparkter Opel Meriva am hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in ...

