Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis
Jever (ots)
Am Mittwoch, den 24. September 2025, gegen 10:50 Uhr, wurde ein 52-jähriger Pkw-Fahrer in der Straße Am Bullhamm in Jever kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.
