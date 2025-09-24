Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Boxer-Mischling beim LIDL-Markt Varel - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Leider fehlte bei der vorherigen Meldung des Foto des Hundes.

Am Montag, 22.09.2025, im Zeitraum von 19:20 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde ein 10-Monate alter Boxer-Mischling (Rüde, hellbraunes Fell mit weißer Brust - siehe Foto) entwendet. Dieser wurde kurzfristig während des Einkaufs vom Hundehalter an einem dortigen Bauzaun mit der Hundeleine angebunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

