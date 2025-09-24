Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall an Anschlussstelle Jever-Mitte

Jever (ots)

Am Dienstag, den 23.09.2025, gegen 11:45 Uhr, kam es an der Anschlussstelle Jever-Mitte (B 210/L 812) zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bog aus Richtung Wilhelmshaven kommend an der Einmündung zur L 812 nach links ab. Verkehrsbedingt musste er jedoch dabei quer auf der Fahrbahn anhalten. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer, der aus Richtung Jever kam, erkannte die stehende Fahrzeugkombination zu spät und fuhr auf den Auflieger des Sattelzuges auf. Am Auflieger entstand nur geringer Schaden, während der Pkw einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

