Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfall an Anschlussstelle Jever-Mitte
Jever (ots)
Am Dienstag, den 23.09.2025, gegen 11:45 Uhr, kam es an der Anschlussstelle Jever-Mitte (B 210/L 812) zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bog aus Richtung Wilhelmshaven kommend an der Einmündung zur L 812 nach links ab. Verkehrsbedingt musste er jedoch dabei quer auf der Fahrbahn anhalten. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer, der aus Richtung Jever kam, erkannte die stehende Fahrzeugkombination zu spät und fuhr auf den Auflieger des Sattelzuges auf. Am Auflieger entstand nur geringer Schaden, während der Pkw einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell