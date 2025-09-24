Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei Pkw in Wangerland

Wangerland (ots)

Am Dienstag, den 23.09.2025, gegen 08:20 Uhr, ereignete sich auf der L 809 in Wangerland, Ortsteil Rhaude, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L 809 aus Richtung Hohenkirchen in Fahrtrichtung Wiarden. Vor der Einmündung zur Straße Groß Rhaude fuhr sie an einem kurzfristig auf der Fahrbahn abgestellten Lkw-Anhänger vorbei. Direkt nach dem Überholen beabsichtigte sie, wieder auf ihrer Fahrspur fahrend, nach links in die Einmündung Groß Rhaude abzubiegen. Eine 40-jährige nachfolgende Pkw-Fahrerin fuhr ebenfalls am Anhänger vorbei und wollte unmittelbar danach das vor ihr fahrende Fahrzeug überholen, das sich zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Fahrspur befand. Während sich die 40-Jährige im Überholvorgang befand, bog die 35-Jährige ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu setzen und ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell