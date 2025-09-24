Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Spendenübergabe an den Elternverein für krebskranke Kinder

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und das Objektschutzregiment der Luftwaffe "Friesland" spenden gemeinsam 450 Euro an den Elternverein für krebskranke Kinder Wilhelmshaven-Friesland- Harlingerland e.V.

Am Montag, 22.09.2025, erfolgte in den Räumlichkeiten der Wilhelmshavener Polizei eine Spendenübergabe an den Elternverein für krebskranke Kinder Wilhelmshaven-Friesland-Harlingerland.

Leitender Polizeidirektor Jörg Beensen, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übergab zusammen mit dem Regimentskommandeur des Fliegerhorstes Upjever, Oberst Oliver Tamminga, eine Spendensumme in Höhe von 450 Euro an den 1. Vereinsvorsitzenden Christian Gutzeit.

Polizei und Bundeswehr zeigten im Rahmen eines Gesundheitstages im August dieses Jahres erstmalig gemeinsam sportlichen Einsatz auf dem Gelände des Fliegerhorstes Upjever. Ob beim Military Fitness, Schwimmen, Laufen, Radfahren oder Beachvolleyball - neben dem kameradschaftlichen Kräftemessen auf beiden Seiten stand gleichermaßen die Freude an der Bewegung und die gemeinsam verbrachte Zeit im Vordergrund. Doch es sollten wie auch in den Vorjahren jene bedacht werden, die Unterstützung benötigen. In diesem Jahr stand der Elternverein für krebskranke Kinder im Fokus.

"Wenn Kinder an Krebs erkranken, ist die Verzweiflung kaum in Worte zu fassen", so Jörg Beensen. "Familien, Eltern und Geschwister stehen unter Schock und benötigen einfühlsame Unterstützung und Beratung, die der Elternverein bietet. Umso mehr freuen Oberst Tamminga und ich uns stellvertretend für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass wir diesen wichtigen Verein mit unserer Spende unterstützen können."

Der gemeinnützige Verein Elternverein für krebskranke Kinder Wilhelmshaven-Friesland-Harlingerland e.V. machte sich 2007 selbstständig und hilft betroffenen Familien in unserer Region. Nähere Informationen unter https://elternverein-krebskranker-kinder.de/

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell