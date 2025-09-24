PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Spendenübergabe an den Elternverein für krebskranke Kinder

POL-WHV: Gemeinsame Spendenübergabe an den Elternverein für krebskranke Kinder
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und das Objektschutzregiment der Luftwaffe "Friesland" spenden gemeinsam 450 Euro an den Elternverein für krebskranke Kinder Wilhelmshaven-Friesland- Harlingerland e.V.

Am Montag, 22.09.2025, erfolgte in den Räumlichkeiten der Wilhelmshavener Polizei eine Spendenübergabe an den Elternverein für krebskranke Kinder Wilhelmshaven-Friesland-Harlingerland.

Leitender Polizeidirektor Jörg Beensen, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übergab zusammen mit dem Regimentskommandeur des Fliegerhorstes Upjever, Oberst Oliver Tamminga, eine Spendensumme in Höhe von 450 Euro an den 1. Vereinsvorsitzenden Christian Gutzeit.

Polizei und Bundeswehr zeigten im Rahmen eines Gesundheitstages im August dieses Jahres erstmalig gemeinsam sportlichen Einsatz auf dem Gelände des Fliegerhorstes Upjever. Ob beim Military Fitness, Schwimmen, Laufen, Radfahren oder Beachvolleyball - neben dem kameradschaftlichen Kräftemessen auf beiden Seiten stand gleichermaßen die Freude an der Bewegung und die gemeinsam verbrachte Zeit im Vordergrund. Doch es sollten wie auch in den Vorjahren jene bedacht werden, die Unterstützung benötigen. In diesem Jahr stand der Elternverein für krebskranke Kinder im Fokus.

"Wenn Kinder an Krebs erkranken, ist die Verzweiflung kaum in Worte zu fassen", so Jörg Beensen. "Familien, Eltern und Geschwister stehen unter Schock und benötigen einfühlsame Unterstützung und Beratung, die der Elternverein bietet. Umso mehr freuen Oberst Tamminga und ich uns stellvertretend für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass wir diesen wichtigen Verein mit unserer Spende unterstützen können."

Der gemeinnützige Verein Elternverein für krebskranke Kinder Wilhelmshaven-Friesland-Harlingerland e.V. machte sich 2007 selbstständig und hilft betroffenen Familien in unserer Region. Nähere Informationen unter https://elternverein-krebskranker-kinder.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:40

    POL-WHV: Diebstahl von Zaunelementen in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 17. September 2025, 12:00 Uhr, bis Freitag, 19. September 2025, 15:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 13 Zaunelemente von einem Grundstück in der Auricher Straße im Stadtteil Altengroden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Doppelstabmatten mit den Maßen 250 x 105 cm. Die Zaunelemente wurden ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:15

    POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Schortens (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 20. September 2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 22. September 2025, 07:30 Uhr, wurde versucht, in ein Einfamilienhaus im Klosterweg in Schortens einzubrechen. Die Geschädigte stellte Hebelspuren an der Haustür fest. Nach der Begutachtung der Spuren konnte die Polizei feststellen, dass kein Zutritt zum Haus erfolgte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren