Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Zaunelementen in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17. September 2025, 12:00 Uhr, bis Freitag, 19. September 2025, 15:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 13 Zaunelemente von einem Grundstück in der Auricher Straße im Stadtteil Altengroden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Doppelstabmatten mit den Maßen 250 x 105 cm. Die Zaunelemente wurden offenbar gezielt abmontiert und abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 455 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell