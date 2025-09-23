PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Zaunelementen in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17. September 2025, 12:00 Uhr, bis Freitag, 19. September 2025, 15:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 13 Zaunelemente von einem Grundstück in der Auricher Straße im Stadtteil Altengroden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Doppelstabmatten mit den Maßen 250 x 105 cm. Die Zaunelemente wurden offenbar gezielt abmontiert und abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 455 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:15

    POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Schortens (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 20. September 2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 22. September 2025, 07:30 Uhr, wurde versucht, in ein Einfamilienhaus im Klosterweg in Schortens einzubrechen. Die Geschädigte stellte Hebelspuren an der Haustür fest. Nach der Begutachtung der Spuren konnte die Polizei feststellen, dass kein Zutritt zum Haus erfolgte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:40

    POL-WHV: Brand in Mehrfamilienhaus in Sande-Mariensiel

    Sande (ots) - Am Sonntagabend (21.09.2025), gegen 20:38 Uhr, wurde der Brand einer Ferienwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Umfangstraße in Mariensiel gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Badezimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte rechtzeitig evakuiert werden. Kurz darauf übernahm die Feuerwehr ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 16:49

    POL-WHV: Friedliche Versammlung in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, den 21.09.2025, fand in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:45 Uhr eine angemeldete Versammlung in Form eines kreisförmigen Umzugs im Stadtgebiet Wilhelmshaven statt. Die Versammlung begann und endete auf der Rambla/Bahnhofstraße. Der Aufzug führte über die Bahnhofstraße, Virchowstraße, Peterstraße, Mitscherlichstraße zurück zur Rambla. An der Versammlung nahmen rund 80 Personen teil. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren