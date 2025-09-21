Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Friedliche Versammlung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 21.09.2025, fand in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:45 Uhr eine angemeldete Versammlung in Form eines kreisförmigen Umzugs im Stadtgebiet Wilhelmshaven statt.

Die Versammlung begann und endete auf der Rambla/Bahnhofstraße. Der Aufzug führte über die Bahnhofstraße, Virchowstraße, Peterstraße, Mitscherlichstraße zurück zur Rambla. An der Versammlung nahmen rund 80 Personen teil. Redebeiträge wurden, wie im Vorfeld angekündigt, mittels einer Lautsprecheranlage gehalten.

Die Polizei Wilhelmshaven begleitete den Umzug mit Einsatzkräften und stellte einen durchgehend störungsfreien Verlauf ohne besondere Vorkommnisse fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell