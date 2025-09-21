Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Friedliche Versammlung in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Sonntag, den 21.09.2025, fand in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:45 Uhr eine angemeldete Versammlung in Form eines kreisförmigen Umzugs im Stadtgebiet Wilhelmshaven statt.
Die Versammlung begann und endete auf der Rambla/Bahnhofstraße. Der Aufzug führte über die Bahnhofstraße, Virchowstraße, Peterstraße, Mitscherlichstraße zurück zur Rambla. An der Versammlung nahmen rund 80 Personen teil. Redebeiträge wurden, wie im Vorfeld angekündigt, mittels einer Lautsprecheranlage gehalten.
Die Polizei Wilhelmshaven begleitete den Umzug mit Einsatzkräften und stellte einen durchgehend störungsfreien Verlauf ohne besondere Vorkommnisse fest.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell