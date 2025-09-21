PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 19.09. - 21.09.2025

Wilhelmshaven (ots)

1. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrzeugführerin

Schortens - Am Donnerstag, 18.09.2025, gegen 15:35 Uhr, kam eine 47-jährige Quad-Fahrerin im Bereich Sillenstede/Gummelstede aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Quad entstand erheblicher Sachschaden.

2. Randalierer in Unterkunft - Person in Gewahrsam genommen

Wangerooge - Am Freitag, 19.09.2025, gegen 21:50 Uhr, randalierte ein 22-jähriger Mann in einer Unterkunft und beschädigte dabei eine Fensterscheibe. Da der Mann deutlich alkoholisiert war und von ihm weitere Störungen ausgingen, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Körperliche Auseinandersetzung in Diskothek Schortens -

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 20.09.2025, gegen 03:50 Uhr, kam es in einer Schortenser Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei weiblichen Personen. Eine Beteiligte wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei stellte vor Ort die Personalien aller Beteiligten fest und leitet mehrere Strafverfahren ein.

4. Pkw-Brand - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schortens - Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 01:19 Uhr, wurde der Brand mehrerer Reifen eines Pkw der Marke Audi gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr entstand ein Totalschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jever unter Tel. 04461 74490 zu melden.

5. Ehrliche Finderin gibt Portemonnaie ab

Jever - Am Samstagvormittag, 20.09.2025, fand eine ehrliche Finderin ein Portemonnaie mit einer höheren Bargeldsumme und übergab dieses der Polizei. Das Portemonnaie konnte dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Dieser zeigte sich überglücklich und bedankte sich ausdrücklich.

7. Verkehrsunfallflucht nach verlorenem Fahrzeugteil - Polizei bittet um Hinweise

B210/Jever - Am Samstag, 20.09.2025, gegen 17:00 Uhr, verlor ein vorausfahrendes Wohnanhängergespann auf der B210 von Jever-West in Richtung Wittmund fahrend eine Satellitenschüssel. Ein nachfolgender Pkw überfuhr das Fahrzeugteil, wurde dadurch beschädigt und musste stark abbremsen. In der Folge fuhr ein weiterer Pkw auf das abbremsende Fahrzeug auf. Das Wohnmobil entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jever unter Tel. 04461 74490 zu melden.

8. Zahlreiche Ruhestörungen

Jever - Im Verlauf des Wochenendes kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Jever zu zahlreichen Einsätzen aufgrund von Ruhestörungen. In vielen Fällen konnten die Verursacher nach einem Gespräch zur Ruhe ermahnt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

